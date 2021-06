Ohladimo se s hrano: kaj jesti v vročini?

Lubenica vsebuje likopen, ta kožo varuje pred škodo, ki jo povzročajo sončni žarki.

Poletje prinaša visoke temperature, dopust in drugačno prehrano: segati moramo po lažjih jedeh, ki vključujejo sezonsko zelenjavo in sadje, ki ju je v tem letnem času v izobilju. Prehrana naj bo nizkokalorična, jesti je bolje večkrat po malem in seveda dovolj piti. Zapleteno? Niti ne: rešitev je preprosta in obenem okusna.Jemo sezonsko in po možnosti lokalno pridelano zelenjavo in sadje, ki vsebujeta kar največ mineralov in vitaminov, taka pa sta seveda tudi najbolj okusna. Obenem marsikateri poletni sadež vsebuje veliko vode, s čimer še dodatno preprečujemo dehidracijo.Poletja si ne predstavljamo brez lubenice, če je ohlajena, organizmu ne bomo priskrbeli zgolj (pre)potrebne vode, pač pa se tudi ohladili. In še dodatni plus: v lubenici je likopen, ta varuje celice pred škodo, ki jo povzročajo sončni žarki. To seveda ne pomeni, da se ne bomo namazali s primernim sredstvom za sončenje, a vsakršna dodatna zaščita je super. Omenjena snov je tudi v paradižnikih, ki jih je poleti zares v izobilju, in drugem rdečem sadju. Kot rečeno moramo poleti še bolj skrbeti za zadosten vnos tekočine, strokovnjaki priporočajo kar navadno vodo, a niti zelenega čaja se ne branimo: ne nazadnje velja za najbolj zdrav napitek, kar jih je. Vsebuje polno antioksidantov, mineralov in drugih hranil, ki ohranjajo in krepijo zdravje. Pijemo toplega ali hladnega: in že imamo domači ledeni čaj. Koristi za zdravje pripisujejo tudi jagodičevju: jagode in borovnice so polne flavonoidov, povečujejo pretok krvi v kožo in blažijo občutljivost za svetlobo, kar izboljša ne le zdravje kože, pač pa tudi njen videz. Jemo tudi robide in maline, ki so polne vlaknin, teh, poudarjajo nutricionisti, pojemo premalo, a so še kako koristne, ne le za prebavo, tudi slabi holesterol nižajo, zaradi česar nam je hvaležno srce.Imate radi jogurt? Super! Kot nalašč je za poletje: beljakovine v njem potešijo lakoto, probiotiki v njem skrbijo za zdrav prebavni sistem, obenem hladi organizem. Če mu vmešamo nekaj jagodičevja, ki ga preprosto pretlačimo z vilicami, dobimo imeniten zajtrk ali malico. Poletje je čas solat: temno zelena listnata zelenjava in sadje veljata za superzdrava. Vsebujeta karotenoide, antioksidante, folate, slednji so zlasti pomembni za nosečnice in ženske, ki nosečnost načrtujejo. Poleg tega blažijo občutljivost za UV-svetlobo ter krepijo odpornost kože proti UV-žarkom. Nikakor ne moremo mimo sočnih, hrustljavih kumar, ki so polne vitaminov in mineralov, obenem pa še osvežilne: sestavljene so iz 96 odstotkov vode in le malo kalorij. Kot nalašč za lahek poletni obrok, lahko tudi v kombinaciji z jogurtom.Marelice, breskve, nektarine ne vsebujejo le vlaknin, so polne vitaminov C in A. Ribe si privoščite vsaj dvakrat na teden. Saj veste: brez njih ni sredozemskega načina prehranjevanja, ta pa velja za najbolj zdravega.