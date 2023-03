Namesto kroja uporabimo oblačilo: za začetek izberemo majic ali obleko z naramnicami

Šivanje je preprosta, a še kako uporabna veščina, a da ne bi ob morebitnih spodletelih poskusih prehitro obupali, se je treba učenja lotiti počasi in postopoma, kar še posebno velja za tiste, ki menijo, da niso najbolj vešči ročnih spretnosti. Za začetek, kot smo že pisali, si šivalni stroj, če menimo, da ga potrebujemo oziroma bi ga radi preizkusili, raje izposodimo, prve korake pa bomo brez težav naredili tudi zgolj s šivanko in nitjo.

Raje več kot premalo Kos blaga mora biti nekoliko večji, ker bomo približno en centimeter porabili za zarobo, na tistih predelih, kjer bomo dva kosa oblačila sešili skupaj, pa bomo porabili še dodatni centimeter do dva.

Prav tako ne potrebujemo šiviljskih krojev, raje najprej poskusimo sešiti oblačilo, ki bo enako enemu od tistih, ki jih že imamo. Najlažje bomo poustvarili poletne obleke ali majice z naramnicami, v tem primeru se nam namreč ne bo treba ukvarjati še z rezanjem in šivanjem rokavov, tudi razne gumbe, zadrge in elastike za zdaj še pustimo.

Izberemo majico, tuniko ali obleko, ki nam je prav, ter s pomočjo etikete izvemo, iz kakšnega blaga je narejena. Preden bomo različne vrste blaga bolje spoznali, je to dobro vedeti zato, da bomo pravo blago izbrali tudi sami. Vse vrste se namreč ne obnašajo enako in končni videz je lahko povsem drugačen, če namesto viskoze uporabimo denimo lan ali katero drugo bolj trdo tkanino.

Potrebujemo Obstoječe oblačilo, ki ga bomo uporabili namesto kroja, blago, ostre škarje, krojaško kredo, bucike, šivanko ali šivalni stroj in nit.

Na že izdelanem oblačilu preverimo, kako potujejo vlakna (od zgoraj navzdol ali obratno, morda po diagonali?), in to upoštevamo tudi sami. Tudi od tega je namreč odvisno, kako bo oblačilo padlo. Nato ga izmerimo in se odpravimo v prodajalno po blago. Izberemo nekoliko daljše kot oblačilo, po katerem bomo sešili novo, približno deset centimetrov, v širino naj meri dvakrat toliko, kot je širina našega oblačila, k temu pa prištejemo še okrog deset centimetrov.

Izberemo blago, iz katerega je narejeno oblačilo, ki ga bomo skopirali. FOTO: Stevo24/Getty Images

Blago doma razgrnemo po ravni in trdni površini in nanj poravnamo kos, ki ga bomo »skopirali«, da se ta ne bo premikal, ga na blago pričvrstimo z bucikami. S krojaško kredo zarišemo približno dva centimetra naokoli, a se čim bolj držimo originalne oblike. Obstoječi kos nato premaknemo na drugi del blaga in postopek ponovimo. Oblačilo odstranimo in po želji vratni izrez na sprednji strani zarišemo nekoliko globlje, kot bo na zadnji strani. Oba dela zdaj izrežemo s čim bolj ostrimi škarjami in ju zarobimo.

Za začetek izberemo majico, tuniko ali obleko z naramnicami.

To storimo tako, da približno centimeter blaga naokoli in naokoli ali pa zgolj na tistih delih, ki jih kasneje ne bomo zašili skupaj, torej okrog vratnega izreza, izrezov za roke in spodnjega roba, zapognemo navznoter, pritrdimo z bucikami in zašijemo. Ko sta polovici zarobljeni, ju položimo drugo na drugo, in sicer tako, da se stikata s »pravima«, torej zunanjima stranema. Skupaj zašijemo zgornji rob naramnic in oba stranska roba, pri čemer pazimo, da odprtini za roke pustimo odprti.

Zarobimo naokoli in naokoli ali samo na tistih predelih, ki jih ne bomo prišili skupaj. FOTO: Nestea06/Getty Images