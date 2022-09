Najdražji renault v ponudbi (FOTO)

Gre za avtomobil, ki je letos morda dvignil celo največ prahu, saj si zaradi svoje kakovosti zasluži vse pohvale, a hkrati se vsem zdi nenavadno, da je megane lahko tako drag. Trenutno je električna različica celo najdražji Renaultov avtomobil, če seveda iz konkurence vzamemo superšportnega alpina.

Resda naj bi po obliki posnemal soimenjake, toda električni megane je bistveno bohotnejši in opazen avtomobil. Hkrati ima električen pogon, zato ga težko umestimo v njegov nekdanji prostor klasičnih kombilimuzin, kjer je bil eden glavnih. Toda ne gre samo za elektriko, ampak za bistveno večji prestiž, kakovost materialov in moderno obliko. V vsem je povsem drugačen in boljši kot nekoč. Potnikom je namreč jasno, da sedijo v zelo dobrem avtomobilu, vse je urejeno, prostorno in tudi udobno.

Enako velja za vožnjo. S prav ničimer megane ne razočara. Sinhroni električni motor premore 220 konjskih moči (160 kW), akumulator 60 kWh, baterijski sklop (debel je zgolj 11 centimetrov in težak 394 kilogramov) pa je pospravljen v dnu vozila, kar omogoča nižje težišče avtomobila. Voznik vsekakor ceni neposredni volanski mehanizem, enako smo pohvale stabilnosti slišali od sopotnikov. Največja hitrost sicer znaša 160 km/h, pospešek od 0 do 100 km/h pa je 7,4 sekunde.

V dolžino meri 4,2 metra, v višino 1,5 metra, kolesa pa so postavljena v robove avtomobila, kar se pozna pri 2,7 metra dolgi medosni razdalji. Zelo uporaben je prtljažnik s 440 litri prostornine, toda morda bo koga zmotil višji nakladalni rob. Koristno je, da je v prtljažniku posebna odprtina, kamor lahko pospravite kable za polnjenje, toda vsaj na dopustniški vožnji je takšna rešitev lahko precej nerodna.

V notranjosti je v središču 12-palčni zaslon. Ima visoko ločljivost, je dobro odziven, povezava z googlom pa omogoča natančne prometne in vremenske podatke. Pohvalno je tudi, da je meni v slovenskem jeziku, a vsaj spodaj podpisani je imel nekaj težav pri povezavi med avtomobilom in mobitelom.

Drugo mnenje: Električni gordijski vozel ostaja

Električni megane je nedvomno dober odgovor na večinoma nemške, točneje VW kompaktne konkurente. Žal pa tudi megane e-tech ne zna rešiti t. i. električnega gordijskega vozla, ko na eni strani ob umirjeni in pretežno mestni vožnji zmore pričakovani doseg okoli 400 kilometrov, na drugi strani pri malo bolj dinamični vožnji hitro požira obetane kilometre. To sem izkusil na tipični vožnji do istrske obale in nazaj; v obe strani je bila prevožena razdalja 140 kilometrov. Obakrat sem začel z dobrih 80 odstotkov napolnjeno baterijo in obetanim dosegom okrog 380 km in vozil umirjeno, na avtocesti med 120 in 130 km/h. Proti morju, kjer gre pretežno navzdol, je bila povprečna poraba energije le 12 kWh/100 km in na cilju sem imel še vedno skoraj 300 kilometrov dosega. Nazaj grede, ko je šlo večinoma navkreber, pa se je poraba povzpela tudi prek 18 kWh/100 km in na cilju je bil obetani doseg le še okrog 150 km. G. P.