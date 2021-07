Glasba kot del operaterske ponudbe

70 +

milijonov komadov je na voljo.

Potem ko je telekomunikacijski operater A1 konec lanskega leta v svojo ponudbo vključil (francosko) glasbeno storitev Deezer (ki jo je nekoč ponujal Telekom Slovenije), je nekaj podobnega storil tudi Telemach, le da se je odločil za ameriški Tidal. Ponudba je pri obeh sila pestra, morda ima Deezer več ponudbe alternativne glasbe, vsekakor pa Tidal velja za ponudnika z najkakovostnejšim zapisom zvoka. Že zvok v paketu premium v standardnem zapisu mp3 je menda boljši od konkurence, da o tistem v paketu hifi niti ne govorimo (ponujajo dejansko boljši zapis od zgoščenk pa tudi prostorski zvok).Telemachovi uporabniki lahko dostopajo do več kot 70 milijonov skladb vseh zvrsti tuje in domače glasbe, na tisoče skrbno izbranih glasbenih seznamov predvajanja, 250.000 videoposnetkov v najvišji kakovosti, in to vse brez oglasov pa tudi brez internetne povezave (pesmi je mogoče prenesti na napravo). Na voljo so tudi družinski paketi za do šest družinskih članov.Tidal ponuja prilagojena glasbena priporočila na podlagi naših iskanj in uporabniku omogoča sestavljanje lastnih playlist.Za uporabnike Telemachovih fiksnih paketov Eon premium in mobilnih paketov Največ je Tidal premium vključen v storitev. Za uporabnike, ki bodo do konca poletnih počitnic sklenili novo ali podaljšali obstoječe naročniško razmerje za kateri koli paket Eon ali Več, pa bo Tidal premium na voljo brezplačno 24 mesecev. To pa še zdaleč ni slabo.