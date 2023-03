Giga panoramska streha v novem espaceu

Renault nadaljuje postopno razkrivanje prihodnjega espacea: tokrat je predstavil pogled iz njegove notranjosti na veliko panoramsko stekleno streho. Ogromno strešno okno prepušča svetlobo skozi več kot kvadratni meter veliko površino brez prečke in v dolžino meri 1,33 metra, v širino pa 0,84 metra.

To je zadnje delno razkritje, preden bo novi espace 28. marca 2023 ob desetih dopoldne razkrit v celoti. Po uradni napovedi imena espace in prvih pogledih v igro svetlobe in senc na zunanjosti tega velikega športnega terenca s petimi ali sedmimi sedeži Renault zdaj pozornost usmerja na razkošje njegove notranjosti.

Šesta generacija modela ostaja zvesta genom prednikov in potnikom spet ponuja potovanje v dnevni sobi na kolesih. Obliva jo svetloba, ki prihaja skozi ogromno stekleno strešno okno. Potniki spredaj, na sredini in zadaj se bodo tako vozili v svetlejšem prostoru, ki jim ponuja prijetnejše, bolj uživaško potovanje.