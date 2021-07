Drugačna novogradnja: dragulj na Goričkem

Med dopustom sem v Kruplivniku naletel na nenavaden turistični apartma, ki me je navdušil na več ravneh. Kot krajinskega arhitekta z zlitostjo zelene strehe z okolico ter s povezovanjem notranjih in zunanjih prostorov. Kot energetskega svetovalca pa s konceptom pasivne hiše z odpiranjem proti soncu in zapiranjem proti severu. Vse v kontekstu razigranega oblikovanja, ponovne rabe in izjemnih rokodelskih spretnosti.