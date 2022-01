Turški horoskop za leto 2022: življenje teh štirih znakov se bo popolnoma spremenilo

Po turškem horoskopu bo prihodnje leto prelomno za par astroloških znakov, piše alo.rs. Največje težave se obetajo v drugi polovici leta, po besedah ​​turškega astrologa Murata Koyuna pa bodo štiri znamenja doživela katarzo – njihovo življenje se bo korenito in na bolje spremenilo!

Koç (Oven)

Koç bi moral posvetiti posebno pozornost ljudem v svojem okolju in karieri. Vsi projekti in delovna mesta, ki temeljijo na neki osebni afiniteti, bodo uspešni (za razliko od tistih, ki jih opravljajo za druge), leta 2022 pa jih čaka finančna stabilnost. Astrolog je opazil, da prej ko se Koç navadi na spremembe, hitreje bo cenil svoje sposobnosti in bolje jih bo uporabljal. Vse, kar bo dosegel prihodnje leto, bo prineslo dolgoročni dobiček.

İkizler (Dvojčka)

Leta 2022 bo İkizler doživljal katarzo ter spreminjal svoja stališča in poglede na svet, ki so ga prej ovirali. To mu bo odprlo številna vrata za več zaslužka in uspešno kariero. Mlajši pripadniki tega znamenja naj dobro premislijo, preden se odločijo za univerzo ali fakulteto, vsem pa se svetuje, da se pred potovanjem pozanimajo o želeni destinaciji, da se izognejo neprijetnim presenečenjem.

Yengeç (Rak)

To bo izjemno pomembno leto za ljudi, rojene v znamenju Yengeç. Znašli se bodo v situaciji, ko bodo morali premisliti svoje življenje in razširiti pogled na svet. Velika verjetnost je, da bodo povsem zamenjali službo in celo poklic. Leto 2022 bo v znamenju novih začetkov. Prinaša peščico potovanj in obilo priložnosti, ki lahko, če jih sprejmejo, zelo pozitivno vplivajo na prihodnost.

Balık (Ribi)

Ta znak bo v 2022 zagotovo eden najsrečnejših. Fortuna mu bo naklonjena v vseh vidikih življenja, karkoli bo sprejel, bo imelo pozitiven izid, tako kot so si lahko samo želi. Edina stvar, ki ga lahko ustavi, je pomanjkanje motivacije in obotavljanje. Astrolog Murata pa pravi, da dokler je v čustvenem ravnovesju, je uspeh zagotovljen.