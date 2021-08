Teden z Luno

Ponedeljek, 23. 8. Luna v ribah nas bo naredila sprejemajoče, mirne, kreativne. Sočutje, razumevanje in prilagodljivost bodo spodbujali več harmonije in razumevanje. Ker je Venera v trigonu s Saturnom, se bomo zavedali, kako pomembni so trdni, stabilni odnosi, tudi če so kdaj dolgočasni. Finančno bomo imeli pametne načrte. Zvečer bo več energije, izkoristimo jo za šport.



Torek, 24. 8. Luna potuje po zadnji dekadi rib in prinaša več pasivnosti in miru. Do enajstih se z vztrajnostjo in strastjo lahko prisilimo v delo, kreativnost, nato se bo težje premakniti z mesta in kaj narediti. Pasivna energija nas bo klicala k odklopu, lenobi, počitku. Toda zvečer se lahko prebudimo in bomo dinamični, aktivni še v pozne ure.



Sreda, 25. 8. Zmeda prejšnjih dni bo za nami in pripravljeni bomo na akcijo. Vse do enih bomo tudi disciplinirani in bomo ognjeno energijo lažje spreminjali v delo, vztrajali za dosego želenega. Zvečer se lahko budijo srčne rane. Željo po ljubezni bo težje uskladiti s potrebo čutiti sebe in slediti instinktu.



Četrtek, 26. 8. Zadnji dan z Luno v ovnu. Če želimo začeti novo dejavnost, nekoga navdušiti za novost, se spraviti v gibanje, izkoristimo njegove energije. Merkurjev trigon na Pluton pove, da bodo odkrite skrivnosti, da bo naš um skoncentriran in sposoben videti ozadje vsega. Srčne bolečine, ki so se zbudile v sredo, se nas lahko še dotikajo.



Petek, 27. 8. Luna v biku nas bo umirila, ozemljeni in trezni se bomo lažje soočali s praktičnimi vidiki življenja. Predvsem bomo bolj zbrani in počasni. Vse do treh popoldan je dan koristen za dogovore, nakupe, predvsem lepih in kakovostnih stvari, luksuznih, vrednih, ki nam morajo dolgo dobro služiti. Zvečer pojdimo prej spat, saj se bodo budili skrbi in strahovi.



Sobota, 28. 8. S praktično energijo Lune v biku lahko res veliko naredimo. Počasi, korak za korakom, z občutkom, a zelo učinkovito. Nikar ne pozabimo na čutne radosti, saj bomo na ta način počastili bikovo naravo. Hvaležnost za to, kar imamo, bo nezavedni klic k materialni rasti.



Nedelja, 29. 8. Ego nas lahko meče iz ravnotežja, s tem nas bodo ljudje težje razumeli. Nočne in jutranje ure nam bodo prinašale čarobnost, strasti. Dopoldan bo lenoben, lahko pretiravamo s hrano ali katerim drugim užitkom. Dan bo počasen, a zdi se, da bomo znali premisliti stvari, jih načrtovati, videti vnaprej. Merkurjeva pot po zadnji stopinji bo budila intuicijo. Pred sedmo zvečer prestopi Luna v dvojčka in prinese več nemira, a tudi več dogajanja, potrebe po pogovorih.

Komentarji: