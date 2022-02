Strašljiva prerokba babe Vange: pred smrtjo napovedala, da bo Rusija edina supervelesila

Besede slavne Vangelije Pandeve Dimitrove, babe ('babice' oz. 'starke') Vange, so danes aktualne še bolj kot prej. Potem ko naj bi napovedala pandemijo, celo omikron (poimenovala ga je 'afriška pošast'), zdaj odmevajo njene besede o vladavini Rusije. »Ni sile, ki bi lahko zlomila Rusijo. Rusija se bo razvijala, rasla in cvetela. Nihče ne more ustaviti te velike države. Vse se tali kot led, samo nekaj ostaja enako – slava Vladimirju, slava Rusiji,« je napovedala. Predvidela je tudi, da bo Rusija okoli leta 2040 dosegla status duhovnega voditelja. »Nihče ne more ustaviti Rusije. Vse bo odstranila s poti in postala gospodarica sveta.« Tik pred smrtjo je Rusiji še enkrat napovedala veliko slavo in dejala, da bo Rusija edina supervelesila.

Za 2022 napovedala novi virus, veliko naravnih nesreč in množično izumrtje

Prva njena prerokba za 2022 je povezana s pandemijo novega koronavirusa, saj pravi, da se bodo ljudje navadili na novi virus. Zapiski njenih videnj sicer ne vsebujejo podatka, ali se bomo nanj navadili zaradi cepljenja ali naravne imunosti. 'Novi virus' naj bi po mnenju nekaterih pomenil pojav novega seva novega koronavirusa ali celo popolnoma novega virusa (morebiti covid 22?), ki bi v svetu povzročil katastrofo neslutenih razsežnosti. Kaj točno je imela Vanga v mislih, bo kot vedno pokazal čas.

V drugi prerokbi za 2022 je Vanga omenila, da bo prišlo do veliko naravnih nesreč. To naj bi se nanašalo na številne nenavadne naravne pojave, kot so množično izumrtje rib, suše, hude poplave, taljenje ledenikov ipd. »Pri tem bo umrlo veliko živih bitij. Še tisti, ki bodo preživeli, bodo kasneje umrli zaradi hude bolezni.«

Smo pred 3. svetovno vojno, iz katere bo Rusija izšla kot zmagovalka?

Razmere po svetu se zaostrujejo, mnogi analitiki opozarjajo, da rusko-ukrajinska vojna (prvo podpira Kitajska, drugo pa zahodne države, vključno z ZDA) utegne prerasti v 3. svetovno vojno. Politico piše, da je le še vprašanje ur, kdaj bo dokončno počilo med Rusijo in Ukrajino. Ameriški obveščevalci že špekulirajo, da se bo napad zgodil 16. februarja, torej v sredo.