Sramotni prizori v slovenskem parlamentu: kam so izginili poslanci? (FOTO)

Ob ponedeljkovi seji državnega zbora, ko so premier Robert Golob in njegovi ministri odgovarjali na poslanska vprašanja, so bili gledalci priča nenavadnim prizorom. Kljub temu da bi si radi funkcionarji zvišali plače za kar 40 odstotkov, pa jim dolgotrajno sedenje na delovnem mestu očitno ne diši preveč. Že uro po začetku seje je v dvorani ostalo le sedem poslancev, do zaključka seje pa sta v dvorani vztrajala le dva.

Seja se je začela ob 12. uri, prisotnih pa je bilo 74 poslank in poslancev (v državnem zboru jih je sicer 90). Kmalu se je začela dvorana prazniti, po dobri uri jih je tam sedelo le okoli sedem, po treh urah in pol so odgovore ministrov poslušali le še štirje. Ob zaključnih besedah predsedujočega, malo pred 18. uro, pa sta v dvorani vztrajala le še dva poslanca.

Konec seje sta dočakala le dva. FOTO: RTV Slovenija

Kaj poreče na to, smo vprašali predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, razloge za odhode poslank in poslancev iz dvorane pa preverjamo pri posameznih poslanskih skupinah. Odgovore bomo objavili v naslednjih dneh v ločenem prispevku.

Poslanec se je dolžan udeleževati sej DZ

Kaj pa o prisostvovanju na sejah pravi zakon o poslancih? Poslanec se je dolžan udeleževati sej državnega zbora in njegovih delovnih teles, katerih član je, ter sodelovati pri delu in odločanju v državnem zboru ter v njegovih delovnih telesih. Poslanec, ki ne more priti na sejo državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa, katerega član je, mora o tem pravočasno obvestiti predsednika zbora oziroma predsednika delovnega telesa in navesti razloge, zaradi katerih se ne bo mogel udeležiti seje.

Če se poslanec neopravičeno ne udeleži seje državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa, katerega član je, se mu ustrezno zniža plača in drugi osebni prejemki. A to se očitno ne zgodi, če je poslanec prisoten na začetku seje, medtem pa odhodi iz dvorane zanj nimajo nobenih posledic.