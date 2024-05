Arso prižgal najvišjo stopnjo alarma za točo

Popoldne bodo predvsem na vzhodu nevihte lahko tudi močnejše. V notranjosti Slovenije bo sprva pihal vzhodnik, ob prehodu vremenske fronte pa bo popoldne zapihal jugozahodni veter . Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Zvečer in ponoči bodo padavine v večjem delu Slovenije prehodno ponehale.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija.

Opozorilo

Danes popoldne bodo predvsem v vzhodni Sloveniji lahko nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. Arso medtem prižiga alarme za točo, najvišja stopnja alarma je razglašena za savinjsko regijo.

FOTO: Arso

Kakšno pa je vremensko stanje pri vas? Kontaktirajte nas.