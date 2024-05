Neverjetno, kaj si je na Obali privoščil mladoletnik. Da ga ni sram!

Ob 1.55 so policisti PU Koper dobili obvestilo, da mladoletnik spušča v zrak vsebino gasilnega aparata. V sporočilu za javnost so zapisali, da se je policistom predstavil z lažnim imenom, vendar so kasneje ugotovili identiteto 14-letnika.

Dodajajo še, da škoda ni nastala, so pa policisti obvestili mamo, da bo zanj podan obdolžilni predlog zaradi kršitve določil 24/I Zakona o osebnem imenu. O dogodku bo poslano tudi poročilo na pristojni center za socialno delo.