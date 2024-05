Slovenski režiser izgubil mamo: To vlogo je več ali manj igrala neuspešno (VIDEO)

Eden največjih slovenskih filmskih režiserjev, scenarist, glasbenik in slikar Vinci Vogue Anžlovar je na družbenem omrežju sporočil, da se je za vedno poslovila njegova mama. »Igrala je v dveh slovenskih filmih in nekaj bežnih let, več ali manj neuspešno, mojo mamo. Nato je šla v Hollywood. Danes je odpotovala za vedno ...« je zapisal na Facebooku.

Kot je pred leti Vinci povedal za Slovenske novice, ga je njegova mama Hilda Anžlovar, pozneje se je preimenovala v Ingo, pri komaj štirih letih pustila pri bivši tašči Dori in očetu Marku. Tisti dan, ko je z režiserjem češkega rodu odhajala čez lužo, je prišla k Dori, da bi edinca vzela s seboj. Po njenih lastnih besedah »je imel Vinci tako visoko temperaturo, da ni vedela, kaj naj naredi«. In je odšla, brez otroka.

Naslednjič jo je videl, ko je dopolnil 10 let. V Ljubljani je ostala pol leta, sinu pa v teh šestih mesecih odmerila pol ure svojega časa. Vincijeva pokojna mati je bila njega dni tudi miss Slovenije, a so ji lento pozneje vzeli, odkrili so, da je poročena.

Tudi sam je resno bolan

Lani marca je Anžlovar vse pretresel z vestjo, da je resno bolan in da je pred njim še zadnje aktivnejše poletje. Razkril je, da ima najverjetneje neozdravljivo bolezen motoričnih nevronov oziroma amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Pri tej bolezni postopoma začnejo slabeti mišice po vsem telesu, začnejo se tudi težave z dihanjem.