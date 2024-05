Velika iskalna akcija: vozilo pogrešanega našli pred predorom

Na Bovškem od ponedeljka dopoldne pogrešajo 53-letnega državljana Avstrije, ki so ga nazadnje videli, kako se je odpeljal v smeri Mangarta, so za STA sporočili s Policijske uprava Nova Gorica. Policisti so bili o pogrešanem obveščeni danes okoli 10. ure, trenutno se pripravljajo na začetek iskalne akcije.

Novogoriške policiste je o pogrešanem obvestil Center za policijsko sodelovanje v Vratih Megvarje. Policija je že začela aktivnosti, aktivirani sta Gorska reševalna služba Bovec in Gorska policijska enota Policijske uprave Nova Gorica. Vozilo pogrešanega so našli pred zadnjim predorom pred Mangartskim sedlom.

Dodali so, da iskanje trenutno otežujejo zahtevne vremenske razmere, vendar bodo kmalu začeli pregledovati zahodno steno Mangarta.