Pogačar v kaotični dirki do pete zmage na letošnjem Giru

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec 16. etape dirke po Italiji. V dnevu, ki se je začel kaotično s pogajanji kolesarjev z organizatorji zaradi slabega vremena, je 25-letnik mirno vozil v glavnini, na koncu pa napadel 1,5 km pred koncem in vpisal še peto zmago na letošnjem Giru. Skupno je bila to že Pogačarjeva 19. etapna zmaga na tritedenskih dirkah, v karieri pa že 75.

Slovenskemu asu je teren pripravil Poljak Rafal Majka in mu v zadnjih 1,4 km prepustil lov na zadnjega ubežnika, Italijana Giulia Pellizzarija (VF Group-Bardiani CSF). Ujel ga je v zadnjih 750 m, ga prehitel in slavil novo zmago. Drugi je ciljno črto prečkal Pellizzari, tretji pa Kolumbijec Daniel Martinez (Bora-hansgrohe). Oba sta zaostala 16 sekund.

Petindvajsetletni Pogačar ima po novem v seštevku 7:18 minute naskoka pred Kolumbijcem Martinezom (Bora-hansgrohe). V sredo bo na sporedu še ena zelo zahtevna etapa od Selve v Val Gardeni do vrha prelaza Brocon. Trasa bo dolga 159 km s kar 4350 višinskimi metri. Zaključni vzpon na Brocon bo dolg 11,8 km s povprečnim naklonom 6,6 odstotka.