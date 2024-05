Preiskovali samomor, a policistov nič ni moglo pripraviti na prizor, ki so ga našli

Iz Bosne poročajo o pravi grozljivki. Moški je v nedeljo zvečer skočil s stavbe in njegovo truplo so našli na ulici Mehmedalije Maka Dizdarja v Tuzli, policija pa je nato danes vstopila v stanovanje, kjer je živel. Tam jih je pričakal še en grozljiv prizor. Našli so trupla ženske in dveh otrok, navaja klix.ba in dodaja, da naj bi šlo za ženo in otroke umrlega moškega. Preiskava grozljivega dogodka seveda še poteka.

Ni prišla v službo, otrok ne v šolo

Admir Arnautović, tiskovni predstavnik tožilstva, je uradno potrdil, da so bili vsi pokojni člani iste družine. »Sinoči okoli 21.15 je mož in oče otrok storil samomor s skokom iz stavbe. Trenutno se ugotavljajo vse okoliščine v zvezi s temi dogodki,« je dejal in dodal, da bo več znano po preiskavi, ki še poteka.

Ker ženska v ponedeljek zjutraj ni prišla v službo, starejši otrok pa ni prišel v šolo, so se začeli klici, trupla pa so na koncu našli v stanovanju.