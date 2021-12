Je baba Vanga napovedala omikron? Prihaja 'afriška pošast'

Besede slavne Vangelije Pandeve Dimitrove, bolj znane kot babe Vange, še naprej burijo duhove, tudi takrat, ko ljudje mislijo, da se je v svojih napovedih popolnoma zmotila. Mnogi so ji namreč 'zamerili', da ni uganila izvora covida 19, čeprav je govorila o 'novi virusni bolezni', ki naj bi se razširila ob koncu prvega desetletja tega stoletja. Vedeževalka je namreč dejala, da se bo epidemija začela v Afriki, okužba pa je prišla s Kitajske. Zato so bili številni njeni privrženci mnenja, da je tokrat brcnila v temo, a vse to le do trenutka, ko so izvedeli za nov sev koronavirusa, omikron, ki se je začel širiti iz Južne Afrike. Še posebej zastrašujoča je Vangina napoved iz 70. let prejšnjega stoletja, pogosto zasmehovana od skeptikov, da bo okužba vzela okoli 100 milijonov življenj. Starka je tudi napovedala, da bo cepivo nastalo v manj kot letu dni.

Do sredine decembra 2021 je bilo po vsem svetu nekaj več kot pet milijonov smrtnih žrtev, 20-krat manj od tega, kar je napovedala Vanga. Ni pa znano, za kako nevarnega se bo na koncu izkazal omikron, čeprav ima trenutno nižjo stopnjo umrljivosti kot sev delta, piše objektiv.rs.

Ker pa vedno obstaja nevarnost kakšne nove mutacije, bi bilo še najboljše, da bi se Vanga v tej napovedi res zmotila.