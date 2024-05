Slovenska smučarka dahnila usodni da (FOTO)

30-letna smučarka Ana Bucik ni čakala na poletno sezono porok. Z dolgoletnim srčnim izbrancem in nogometašem Krisom Joganom sta si namreč večno zvestobo obljubila predzadnjo soboto v maju, veselo novico pa je simpatična smučarka delila s svojimi sledilci na instagramu.

»Dan kot iz pravljice,« je ob čudovitih poročnih fotografijah zapisala športnica, ki je svojemu priimku dodala še moževega in se po novem tako piše Bucik Jogan.

V Vilo Vipolže, kjer sta se Ana in Kris poročila, so bili povabljeni tudi mnogi znani obrazi iz sveta športa, utrinke s poroke so med drugim na omrežjih delili Tina Robnik in Štefan Hadalin, med svati pa so bili tudi Žan Kranjec, lka Štuhec in Tijan Marovt.

Smučarka in nogometaš sta par že 15 let, zaročila sta se leta 2022. 32-letni Jogan je kariero začel v Gorici, nadaljeval pa pri Veroni v Italiji. Kot posojen nogometaš je bil član hrvaške Rijeke. Pri nas je igral za Bilje in druge klube, nastopal je tudi za slovensko mladinsko reprezentanco. Trenutno je član italijanske nižjeligaške ekipe Pro Romans.