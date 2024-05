Jelinčič tokrat v boj proti Kitajcem, to polaga na srce vsem v Evropi (VIDEO)

Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja vključevanje mladih v prizadevanja za čebelarstvo in ohranjanje opraševalcev, saj gre za prihodnje skrbnike našega okolja.

Svetovni dan čebel so Združeni narodi na pobudo Slovenije razglasili leta 2017, prvič pa smo ga obeležili leto pozneje. Namenjen je krepitvi zavedanja o pomenu, ki ga imajo čebele in vsi drugi opraševalci za kmetijstvo in biotsko raznovrstnost.

Nagrada zlata čebela, ki je bila ob današnjem svetovnem dnevu čebel podeljena četrtič, pa gre letos v roke avstralski fundaciji Wheen Bee Foundation, ki na najmanjši celini izvaja vrsto aktivnosti v korist čebelam in drugim opraševalcem ter čebelarstva. Nagrado je na današnjem dogodku podelila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Ob svetovnem dnevu čebel pa je imel nekaj za povedati tudi prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Poudarja, da moramo jesti med, vendar pa:

»Treba je zamenjat med, ki ga imajo v trgovinah. Kitajskega medu, kjer je cuker, ponaredki in tako naprej, tega je ogromno. Evropejci jejmo evropski med«, je poudaril Jelinčič.