Prepoznajte čustva drugih: ko ta teden koga srečate, bodite mirni in sprejemajoči

»Opazujte, kdo vam v tem tednu prihaja na misel, in si to zapišite. Če se to ponavlja, poglejte, ali zaznavo spremlja kakršen koli občutek v telesu ali sprememba razpoloženja. Sprejmite zamisel, da če se pojavi misel nanj, ta človek vstopa v polje vaše pozornosti tudi energijsko. Tako se lahko telepatsko pogovorite z njim. Ko ta teden koga srečate, bodite mirni, nevtralni in sprejemajoči. Nežno usmerite pozornost v njegovo polje in ga začutite oziroma dovolite, da se njegov energijski odtis zlije z vašim. Kaj čutite? Lahko sprejmete celo kompleksno vedenje o njegovih težavah, vzrokih zanje in rešitvah. Če osebo poznate, lahko uvide taktno delite z njo,« svetuje ameriška intuitivna gurujka in avtorica duhovnih knjig Penney Peirce.