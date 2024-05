Tri stvari, ki jih otroci nikoli ne odpustijo staršem

Na žalost se starši velikokrat ne zavedajo, katere napake, ki jih včasih zagrešijo povsem nehote ali celo v zmotni veri, da otroku koristijo, povzročajo nepopravljivo škodo.

Poleg očitnih, med katere sodijo takšne in drugačne zlorabe, so tudi manj očitne, ki se jih velikokrat ne zaveda niti okolica, kaj šele starši.

Se pa jih zavedajo otroci, saj njihove posledice vedno nosijo s seboj in jih zato strašem nikoli povem ne odpustijo. Tri takšne niza Kurir.rs.

Podcenjevanje

Napaka, ki ima najbrž največjo posledico je prav podcenjevanje. Izjave, da otroku nekaj nikoli ne bo uspelo, da je nesposoben, stalna kritika njegovih dosežkov, ker se sosedovo dete ali njegov sorojenec ponaša z boljšimi, zanemarjanje iskrene pohvale in posvečanje pozornosti zgolj stvarem, ki so deležne kritike, vse to in druge oblike podcenjevanja puščajo globoke rane in so pogoj za nizko samozavest ter negotovost vase, kar je v odrasli dobi velika ovira na poti do kvalitetnega in uspešnega življenja.

Konstruktivna kritika, kadar je upravičena in podana na primerne način je seveda ena od obveznih sestavin vzgoje. Vendar je prav tako je obvezna sestavina pohvala in spodbuda, kadar se otroku kje zalomi.

Podcenjevanje pa nikakor ne bi smelo biti del odraščanja.

Nespoštovanje

Spoštovanje je temelj vsakega odnosa. Tudi spoštovanje staršev otroka in seveda obratno.

Vsako bitje si zasluži spoštovanje in starši, ki se tega zavedajo, upoštevajo mladež, se o tem, zakaj se morda z njim ne strinjajo, pogovorijo ter mnenja otrok ne zavračajo samo zato, ker so mlajši, ker nimajo izkušenj ali ker so nedorasli življenjskim situacijam, vzgojijo spoštljive ter duševno močne potomce.

Straši, ki svojih otrok ne spoštujejo, pa na drugi strani odrasle z nizko samozavestjo in v končni fazi spoštovanja od njih, tudi ko ti odrastejo, ne morejo pričakovati.

Prelomljene obljube

Še zadnja, kritična, čeprav na prvi pogled ne velika napaka: starši nekaj obljubijo, nato se obljube ne držijo ali nanjo celo pozabijo. Otroci si to, sploh če se dogaja pogosto, zagotovo zapomnijo.

Vedno se lahko zgodi, da obljube ni mogoče uresničiti. V tem primeru sta na mestu opravičilo in pojasnilo, vsekakor morajo biti starši pri dajanju obljub previdni in obljubljati le tisto, za kar obstaja dovolj možnosti, da bo mogoče uresničiti.

Prelomljene obljube so namreč nekaj, česar otroci, tudi, ko postanejo odrasli, ne pozabijo in ne odpustijo.