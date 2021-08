Švicarski imunolog razkriva, kdaj bi se lahko pojavila super različica covida 22

Medtem ko po svetu poročajo le še o delta različici in delta plus različici novega koronavirusa, ki je zadala konec alfa različici, pa švicarski imunolog Sai Reddy z inštituta ETH Zurich opozarja, da bi se naslednje leto že lahko pojavila nova super različica, ki bi bila lahko znatno najvarnejša.



Švicarski imunolog je povedal, da bi kombinacija trenutnih različic lahko povzročila nove, nevarnejše mutacije z nevarnejšo fazo pandemije. »Covid 22 bi bil lahko mnogo nevarnejši od tega, kar doživljamo zdaj,« je povedal Reddy in dodal, da nas v naslednjih letih čaka več cepljenj, in »morda tudi cepljenje do konca našega življenja«.

Napovedal pojav nove različice

Švicarski znanstvenik je za švicarski medij Blick, ki ga povzemajo tuji mediji, povedal, da zaradi različic, kot je delta, ne moremo več govoriti o covidu 19, in opozoril, da bo vsak, ki se ne bo cepil, v nekem trenutku zbolel za covidom. »Količina patogena, ki jo s seboj nosi delta, je tako velika, da je lahko vsak, ki ni cepljen, superprenašalec,« je poudaril Reddy.



Dodal je, da se bo število bolnih jeseni povečalo, in napovedal, da se bodo strožji ukrepi za zajezitev epidemije v nekatere države spet vrnili.



»Zelo verjetno je tudi, da se bo pojavila različica, za katero ne bo dovolj le eno cepljenje, zato se moramo pripraviti, cepiva pa se bodo morala prilagajati novim mutacijam,« je povedal.



Po njegovem mnenju bodo nevarnejše mutacije naslednja faza pandemija, ko bosta beta in gama različici še bolj nalezljivi, delta pa bo razvila ubežne mutacije. To bo velik problem v prihodnjem letu, je zaključil.

