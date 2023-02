Duhovna modrost: spustite škodljive zaveze

Katera koli zaobljuba ali prisega – pa naj gre za stavek, da boste vedno najprej poskrbeli za vse druge, ali za zavezo skromnosti iz preteklega življenja v samostanu – vpliva na vaše finance, vse dokler je ne spustite. Vzroki za pomanjkanje se pogosto skrivajo v prisegah in prepričanjih, ki se jih največkrat niti ne zavedamo, a sabotirajo naš uspeh, npr. da ne boste nikoli zares preskrbljeni, dokler ne odplačate določenega karmičnega dolga. Da boste imeli vedno manj kot drugi, da vam ne bo nikoli uspelo zaslužiti dovolj …

Zaobljuba je v osnovi utrjeno omejujoče prepričanje, ki ga lahko presežemo samo z odločnim namenom. Da jo prelomite, morate izgovoriti besede z nasprotnim pomenom, ki jo izničijo – in verjeti vanje. Pri vzorcih in zakoreninjenih prepričanjih je sicer dovolj, da ozavestimo vlogo, ki jo igrajo v našem življenju, da se začnejo luščiti iz avričnega polja, pri prisegah pa to ne zadostuje. Izreči moramo namreč ravno nasprotno trditev od tiste, s katero smo se nečemu zavezali: »Odpovedujem se zaobljubi revščine in si dovolim ustvarjati zdrave finančne tokove.«

Zavedati se je treba tudi, da se rodimo v določeno okolje, ki nas ne omejuje samo po sebi, nas pa usmeri na določeno pot, denimo s privzgajanjem določenih vrednot, družbenih predsodkov, ki vplivajo na vaša osnovna prepričanja. Izognite se zornemu kotu, ki so vam ga nevede privzgojili, saj lahko ne deluje v vaš prid – raje poglejte v ozadje in odkrijte, katera omejujoča prepričanja se skrivajo v vaši skupnosti.

Svojega življenja ne ustvarjamo izolirano, ločeno od dogajanja na našem planetu. Duh dobe, zgodovinsko obdobje, v katerem smo rojeni, zaznamuje naše odločitve. Vaša moč se skriva v tem, da lahko kljub temu do določene meje delujete individualno – izberete pozitivno, čeprav vas obdaja negativnost, ohranjate veselje in visoko vibracijo v težavnih razmerah …