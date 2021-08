Astrologinja Lenka: Spremenite nekaj pri sebi

Duša je izlila vso bolečino in trpljenje tam, kjer je ravno začutila tako globoko čiščenje s Plutonom in tako očiščena počasi zapusti znamenje Kozoroga. Okoli 11. ure se spremeni v znamenje Vodnarja, svobode in odmaknjenosti, da se po vseh spremembah nekoliko razbremeni in sprosti.



Merkur naredi trigon z Uranom iz znaka Bika, pospeši hitrost, strele, ki gredo skozi možgane, in gredo še hitreje skozi tiste, ki zmorejo vse obvladati in uresničiti. Eden najboljših vidikov, ko človek zamisel, ki jo uresniči, začuti šele v sekundi, ker minuta že zamuja. Vso intuicijo lahko spremeni v resničnost, vendar je dobra le za pogumne, ki so pripravljeni tvegati in so prepričani, da jim bo uspelo, in jim končno res. Ni razmišljanja, nobenega obotavljanja – zdaj in takoj. Še posebej, ker je Merkur še vedno v svojem največjem domu, da ga um vodi k iskanju genialnosti in le norih misli zanj. Uran se pripravlja na začetek svojega retrogradnega hoda, ki bo trajal do 18. januarja 2022. Obstajajo vpogledi, ki vas v mislih popeljejo nazaj k nekaterim nedokončanim stvarem, k nečemu, kar se zdaj lahko začne in konča. Lahko se prebudi staro prijateljstvo, odličen dan za izboljšanje različnih družinskih odnosov z otroki, brati. Morda se boste nenadoma in nepričakovano odločili spremeniti kraj bivanja, zamenjati službo ali podjetje z drugim.



In sam Uran, ki se je v retro pohodu pridružil preostali štiričlanski družbi, česa se lahko spomnimo in naredimo v tem znamenju. Bik je vezan na zemljo, nepremičnine, finance, bančništvo, zato lahko na teh območjih pretresa in prinaša različne potrese in potrese. Ker zna pretresati zemljo na teh območjih, vsaka naravna katastrofa ne bo tako majhna. Tisti, ki potlačijo določene resnice, pravičnost, lahko povzročijo občutek tesnobe, strahu, panike ali celo psihosomatske napetosti.



Samo okoli 19. do 21. ure bo Luna naredila trigon s čudovito Venero iz znaka Tehtnice. Prinesite več svobode v vse odnose, vnesite nekaj nenavadnih podrobnosti v garderobo, slog, spremenite nekaj pri sebi, bodite svoji in drugačni od drugih. Zlasti ženske spremenite nekatere svoje stare predsodke o življenju, o tem, da se bolj cenite in spoštujete, da vas bodo drugi bolj cenili.



Še posebej, ker je danes petek, dan Venere, v njej pa je tudi tisti Uran, ki se pripravlja, da se vrne, jo preseneti, pripelje nazaj in obnovi neko prekinjeno povezavo. Prepustite se vsem spremembam in uživajte v vseh lepotah, ki jih Venera ponuja od svojega najelegantnejšega, najbolj diplomatskega, najbolj pravičnega znaka Tehtnice. Vendar je tu najbolj osredotočena v vseh odnosih, njena prava lepota pa je povezana z navdihom in s harmonijo druge osebe. Uživajte.

