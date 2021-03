Astrologinja Lenka: Občutek lahkotnosti, da zmoremo vse skupaj, nas zapelje

Dan je zaznamoval vstop planeta Mars v znamenju Dvojčkov, kjer bo ostal do 23. aprila. Energija je popolnoma drugačna od tiste, ki smo jo imeli v zadnjem mesecu, od lenobe se nam čisto nič ne da. Toda znak Dvojčka ni le zračen, spremenljiv znak, ampak tudi znak največje gibljivosti, zato je zdaj čas za premik in dejanja.



Moramo biti zelo potrpežljivi, ker Mars rad začenja marsikaj hkrati, kar ne pomeni, da to tudi konča. Na enem mestu ni obstanka, kaže se potreba po dvojnosti, po vzporednih povezavah. Glede na to, da je tu poudarek na vseh vrstah komunikacije, se lahko hitro izrečejo ostre besede, ki lahko škodijo drugim. Zaradi hitrosti, nemira in potrebe po več stvareh hkrati se vozimo in pogovarjamo po mobilnih telefonih. Ta občutek lahkotnosti, da zmoremo vse skupaj, nas zapelje in pri vseh vrstah prometa moramo biti zelo previdni. Na najboljši možni način se bo podpirala energija, ki je v znamenju Vodnarja. Dispozitor Merkur v Vodnarju od njega zahteva odprtost za vse vrste sprememb v življenju.



Luna (naši občutki, čustva in celotno ozračje) je še vedno v znamenju Škorpijona, kjer počasi ureja svoje vtise. Z Neptunom naredi trigon iz znamenja Rib in to ji daje upanje in vero, da se posveti sebi. Za trenutek lahko osvetli in ozavesti vse potlačene želje in jih zlahka uresniči. Vendar je preveč čustvena in občutljiva za vsako ostro besedo in preveč vsrkava težave in trpljenje drugih ljudi.



Vendar se bo Luna regenerirala in si opomogla od teh dveh dni trpljenja in spominov. Tu ji trigon s Plutonom zelo pomaga, kar jo pripelje nazaj in pripravi na nov občutek, ko preide v znamenje Strelca. Pred tem pa mora zapustiti vse negativno, vse, kar jo pritiska in obremenjuje, ali pa to spremeniti v najboljši del sebe.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: