Astrologinja Lenka: Ne sprejemajte nobenih končnih odločitev

Luna je prešla v znamenje Bika, kjer se v vsem počuti najbolje. Tu zanjo obstajajo užitki, lepi občutki, osredotočenost na materialne stvari, pa tudi na hrano. Tukaj rada dela počasi in z veseljem, toda bo danes res tako? Vprašanje je, koliko se bo lahko umirila in osredotočila na te stvari, da je ne bodo spomini potegnili v druge težave.



Sonce se približuje zadnji stopnji znamenja Vodnarja, kjer analizira vse, kar je bilo narejeno v zadnjem mesecu, in ugotavlja, ali je svetovljanskemu, neodvisnemu in izvirnemu duhu uspelo ljudi osvetliti, združiti in spraviti ne glede na vse razlike med njimi.



Merkur je še vedno v retrogradnem gibanju, a se počasi pripravlja na ustavitev in premik naprej. Čeprav je Vodnar zaradi Urana vezan na hitrost, se mu tu ne mudi. Še vedno bi razmišljal in okleval, zlasti danes, ko se Luna počasi spaja z Uranom in naredi kvadrat tudi s Saturnom. V obdobju od 18. do 20. ure bi bilo zaželeno, da ste mirni, ker ta konjunkcija povzroča veliko živčnost, napetost in prepire, zato ne prilivajte olja na ogenj. Izogibajte se neprijetnim situacijam in konfliktom. Ker tudi kvadrat s Saturnom pomeni uničenje vsega, kar obstaja in kar je že bilo. Ker je v 7. stopnji, so na udaru vsi odnosi, posel in predvsem partnerstvo, vse, kar ni iskreno in odprto. Zdaj se razkrije veliko stvari, a vsega tega ni mogoče mirno prenašati. Niti materialna niti finančna plat ne moreta več obdržati ali kupiti druge strani. Ne oklepajte se druge osebe za vsako ceno. Ne gre samo za nevarnost izgube doma in drugih materialnih dobrin ali financ, obremenjujoče je za ves živčni sistem.



To je šele začetek in prvi od treh kvadratov, ki se bodo zgodili med letom. Nekatere stvari se bodo šele pojavile, se izkazale kot neprave in se kasneje tudi končale. Vsa Zemlja pa je nemirna in pod vplivom potresov, poplav ... Da bi se izognili vsem nesoglasjem in napetostim, se umirite in ne sprejemajte nobenih končnih odločitev, še posebej ne zdaj, ko je Merkur še retrograden.

