Astrologinja Lenka: Danes kozmos res ponuja velike in lepe priložnosti

Luna je v znamenju rib. V tem času skušajmo vsemu prisluhniti in dosegli bomo to, kar si želimo. Kajti Luna v tem intuitivnem znamenju lahko naredi vse, prinese vse, le če poslušamo svoje telo in svoje srce. Pri tem pa upoštevajte tudi dejstvo, da je Merkur še vedno v retrogradnem gibanju.

Luna je v trigonu z Venero, ki je v njenem znamenju. In na ta način se dve ženski energiji povežeta v eno željo in v eno potrebo. Čim več ustvarjate in skušajte doseči čim več na področju materinstva in z najbližjimi.

To je tudi trenutek za nakup vsega, kar najbolje opiše in polepša dom, vse v njem in okoli njega.

In Venera, ki je prav tako opolnomočena s svojim notranjim občutkom dajanja, sprejemanja ljubezni, nežnosti, je vsa predana in vdana v tem materinskem in zaščitniškem znamenju raka.

Njen trigon s Saturnom iz znamenja rib, lahko ljudi nagovori na neke stare ljubezni in težke situacije, ki jih zdaj želi popraviti in se vrniti tja, kjer je nekoč pustil vse. Včasih je treba samo karmo opraviti in morda je zdaj pravi čas za to.

Zdaj je čas, da dokončate svoje duhovne in umetniške stvari, ki so ostale nedokončane.

Danes je sobota, Saturnov dan in še vedno je v znamenju rib. Med 16. in 18. uro bo Luna prišla v konjunkcijo z njim, a lahko po nepotrebnem pretrese in pretrese čustva. Človeka lahko za nekaj ur 'odvleče' v nek star spomin, nek obup ali celo žalost zaradi tega, kar je minilo.

Sprostite se, spustite svoje misli, če vas obremenjujejo in ti dve uri bosta minili. Ne ostati v tej energiji, ampak se obrnite naprej. Danes kozmos ponuja velike in lepe priložnosti. Odprimo srca in roke.