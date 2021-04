Astrologinja Lenka: Dan, da vse rešite s preprosto komunikacijo

Luna je v zadnji dekadi znamenja Leva, za katerega je značilno, da ima vse, kar je odlično, moderno in sijajno. Tako vznesena zna v marsičem pretiravati, saj je njeno geslo, da je vse, kar je dražje, vredno več. Zlasti ženskam se lahko predajo pričakovanju, ki ni realno, to pa vodi v razočaranje. Preden bo zapustila znamenje, bo od Marsa dobila podporo za okrevanje in nova spoznanja. Ker je Mars na zadnji stopinji, energije na zunanji ravni niso tako močne, je pa dobro, da najprej nekatere stvari razčistite in v sebi razrešite. Nekje bo zataval in nekoga zapeljal v še slabši položaj, češ da je tokrat zadnjič. Ali je to res prava pot ali poglabljanje v še globljo temo in laganje sebi?



Luna zapusti znamenje Leva, kjer se od pretiranega razkošja in blišča okrog 15. ure premakne v znamenje Device. Tam je energija mirnejša, skromnejša, brez velikih pričakovanj in pretiravanja. Takoj gre v čudovit trigon z vsemi planeti, ki so v zemeljskem elementu Bika, kar je čudovita kombinacija za uresničevanje mnogih stvari. Prijetni dialog in dogovor bosta dosežena s partnerji, otroki in prijatelji. Dan je za preprosto komunikacijo in za enostavne rešitve, tudi v materialnem pogledu.



Danes, 22. aprila, obeležujemo mednarodni dan Zemlje. To traja od leta 1970. Kakšno naključje: imamo stelij planetov v znamenju Bika, celo Luno skozi njenega dispozitorja, in če pogledamo širše na končnega dispozitorja vseh planetov, je to Venera. Je v svojem domu, v znamenju Bika, ki predstavlja naš planet. Pomembno je, kako ravnamo s svojim planetom, s katerega dobivamo hrano, zrak, energijo, življenje, in kakšen je naš razmislek o tem. Ne onesnažujmo ga fizično ne miselno niti duhovno, pomemben pa je tudi naš odnos do vseh bitij in vsega na njem.



Obdobje, ki ga doživljamo, traja od konca leta 2019, planet Pluton, največji ekolog, ki je v znamenju Kozoroga, pa nas opominja, kakšna je kazen za to, kar smo storili, pa tudi prejeli od svojih prednikov, pri čemer opozoril še vedno povsem ne razumemo in jih ne spoštujemo.



Pomagajmo ohranjati našo mater, planet Zemljo, v vseh mogočih oblikah in bodimo srečni, dokler hodimo po njej.

