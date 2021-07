Slovenski kolesar s Toura odgovarja anticepilcem

Če lahko že na vsakem koraku slišimo dvom o učinkovitosti in smiselnosti cepljenja proti koronavirusu, pa se zdi, da so vrhunski športniki glede tega enotni. Bolj ali manj so vsi z veseljem sprejeli možnost za cepljenje. Izkušnja lanskega leta, ko so bile njihove kariere na mrtvi točki, je bila za vse zelo poučna, zato mnogi zdaj celo pozivajo druge, naj se cepijo.Eden takih jeki mu je širna Slovenija pred dnevi tako srčno privoščila težko prigarano etapno zmago na dirki po Franciji . K cepljenju je pozval v promocijskem videu, ki jih sicer redno objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Ko se je na twitterju pod objavo oglasil eden od uporabnikov in ga vprašal, koliko so mu plačali za to, je brez oklevanja odgovoril (nelektorirano): »Niti centa. Zaupam zdravnikom, ne "strokovnjakom" s facebooka. Ko sem si zlomil komolec sem tudi zdravnikom zaupal, da so sanirali poškodbo.«Odzval se je tudi na komentar drugega uporabnika, ki je zapisal, da gre za zlorabo priljubljenih športnikov za propagando in izrazil dvom, da gre za tako nevarno bolezen. »Ogromno ljudem je ta virus uničil življenje, ogromno zdravnikov in medicinskih sester že več kot leto dni dela nadure. Mnogi so izgubili življenja. Po lastni presoji se lahko odločite za ali proti cepljenju, jaz samo povem svoje mnenje,« je še zapisal Mohorič.Slovenski športniki in potniki na letošnje olimpijske igre v Tokiu so že spomladi dobili tudi prednost pri cepljenju.