Kakšno zmagoslavje! Matej Mohorič prvi prečkal cilj (VIDEO)

Tretji Slovenec z etapno zmago na Touru

Slovenski kolesarski asje zmagovalec najdaljše etape na letošnji dirki po Franciji. Od Vierzona do Le Creusota (249,1 km) je bil 26-letnik iz Podblice najboljši iz ubežne skupine 29 kolesarjev, v ozadju pa sta v boju za rumeno majico precej časa izgubilain. Slednji je celo izgubil stik z glavnino.Padca v prvi in tretji etapi sta očitno pustila velike posledice, saj 31-letni Kisovčan (Jumbo-Visma) ni mogel slediti ritmu na zadnjem zahtevnejšem vzponu v najdaljši etapi. Na koncu je zaostal 9:03 minute.Nekaj mest je v boju za rumeno majico izgubil tudi Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki se je v cilj pripeljal v razredčeni glavnini 5:15 minute za zmagovalcem Mohoričem (Bahrain Victorious). V skupnem seštevku je vodstvo obdržal Nizozemec(Alpecin Fenix). Drugi je Belgijec(Jumbo-Visma) z zaostankom 30 sekund. Najboljši Slovenec je v skupnem seštevku zdaj Mohorič (Bahrain Victorious) na četrtem mestu (+3:09), Pogačar pa je peti (+3:43). Roglič je z zaostankom 9:11 sekund izpadel iz najboljše trideseterice.Mohorič, državni prvak v cestni preizkušnji je s 13. zmago v karieri dopolnil zbirko etapnih zmag na največjih pentljah. Leta 2017 je dobil najdaljšo etapo dirke po Španiji (207 km), leto kasneje pa je bil najboljši v prav tako najdaljši etapi dirke po Italiji (244 km).Tudi tokrat si je posebej označil najdaljšo etapo Toura in postal tretji Slovenec z etapno zmago na največji kolesarski dirki. Štiri etapne zmage ima Pogačar, tri pa Roglič.Obenem je Mohorič oblekel tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca, potem ko je v zadnji tretjini današnje trase osvojil vse gorske cilje.