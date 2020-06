S korono okužen petletnik: Otroci, ki so bili v stiku s tenisači, naj ne hodijo v šolo in vrtec

Po dobrodelnem teniškem turnirju v Zadru, ko so novi koronavirus odkrili pri štirih športnikih oziroma krogu ljudi, ki so jim blizu, so koronavirus potrdili tudi pri otroku, ki je bil blizu športnikom zunaj teniških igrišč. Gre za petletnika, ki je zdaj s starši v samoizolaciji, poroča portal Index.hr. Simptomov sicer nima.Iz uprave za zaščito so javnost zaprosili, da otroci, ki so bili v stiku s tenisači, ne obiskujejo šol in vrtcev, ampak se naslednjih 14 dni samoizolirajo.Turnir Adria Tour se je v Zadru odvijal konec tedna, prekinili pa so ga, ko so ugotovili, da je bolgarski tenisačpozitiven na virus sar-cov-2. Po opravljenih testih so ga odkrili še pri hrvaškem tenisačuter kondicijskih trenerjih Dimitrova in. Izvid testiranja zadnjega še ni znan, naj pa bi bil danes. Portal Index.hr še piše, da so testi potrdili virus tudi pri, ki je na turnirju (v Beogradu) igral z Novakom Đokovićem.Hrvaški portal še piše, da so se po odprtju turnirja na večerjo skupaj s spremljevalkami odpravili Novak Đoković,, Grigor Dimitrov in, kar je hitro preraslo v veseljačenje. Z njimi je bil tudi Borna Ćorić, najboljši hrvaški tenisač, ki je bil dva dni potrjeno okužen.​Spomnimo, s tribune je turnir v Zadru spremljal tudi župan Maribora