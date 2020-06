Slovenski župan na hrvaškem turnirju, kjer so potrdili več okuženih z novim koronavirusom

Teniški turnir serije Adria Tour si je pretekli teden ogledal tudi župan Maribora, poroča Večer. O tem pišemo, saj je bil nedeljski finale medin, odpovedan. Razlog? Na koronavirus je bil pozitiven bolgarski teniški igralec. Sledili so dodatni testi, ki so razkrili še več pozitivnih.Arsenović je za Večer povedal, da se počuti dobro in da bo test iz preventivnih razlogov opravil v sredo. Dodal je še, da stika z igralci in organizatorji ni imel, turnir pa je spremljal z VIP-tribune, kjer da je bil skoraj sam.​Da je pozitiven, je javnost prek instagrama obvestil tudi hrvaški igralec​Sicer pa je HRT objavil, da je bilo 19 testov od 22 negativnih. Med pozitivnim sta Đokovićev trenerin, trener Dimitrova. Epidemiologje ob tem povedal, da so vsi med njimi asimptomatski, mladi, zdravi ljudje. Dodajajo, da bi morala vsaka oseba, ki je imela tesne stike s temi pozitivnimi osebami, v samoizolacijo (stik bliže od 1,5 metra in pogovor daljši od 15 minut). Za ljudi na tribunah je povedal, da so bili več kot dva metra stran in samoizolacija zanje ni potrebna.​Testiranje je v Srbiji opravil tudi Đoković, a izvid še ni znan.