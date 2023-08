Poglejte, kaj zdaj počne Pogi

Ste vedeli, da ko se je naš kolesarski šampion Tadej Pogačar želel prvič vključiti v kolesarski klub, zanj ni bilo kolesa z dovolj majhnimi kolesi. Moral je počakati kar nekaj mesecev, da se je v klubu našlo kolo zanj. Sloveniji je priboril prvo olimpijsko kolajno v kolesarstvu in tudi njegova srčna izbranka Urška Žigart je kolesarka, sam pa je velik podpornik ženskega kolesarstva.

Leta 2020 se je zapisal v zgodovino, ko je postal prvi Slovenec z zmago na Dirki po Franciji, ki jo je ubranil tudi naslednje leto in postal najmlajši dvakratni zmagovalec Toura. Leto 2021 je bilo zanj nasploh uspešno, saj je zmagal tudi na domači Dirki po Sloveniji in prvič nastopil na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je osvojil bronasto medaljo na cestni dirki in Sloveniji pridobil prvo olimpijsko odličje v kolesarstvu. Pred dnevi je na SP v Glasgowu zasedel tretje mesto.

Tokrat je s sledilci na družbenih omrežjih delil objavo treninga s fotografijami in zapisom, da resnično uživa v času na Škotskem z zelo prijaznimi ljudmi in prijetnim vzdušjem, ob tem pa se zelo veseli petka. potegoval za svojo drugo kolajno na letošnjem SP.