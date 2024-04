Danes zjutraj, nekaj minut po osmi uri, so gasilci PGD Ljutomer posredovali na prometni nesreči, ki se je pripetila na regionalni cesri Ljutomer – Gornja Radgona, v Noršincih, kjer sta v naletu trčili osebno in tovorno vozilo.

Pri tem sta se poškodovali dve osebi, za kateri so poskrbeli reševalci NMP Ljutomer. Gasilci PGD Ljutomer so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb, odklopili akumulator, posipali iztekle motorne tekočine, usmerjali promet, ločili osebno vozilo od tovornega, ki je bilo zagozdeno in počistili cestišče.

Osebni avtomobil je trčil v tovornjak pred seboj (Foto: PGD Ljutomer)