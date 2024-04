Zvonovi so se vrnili v Dolino! Nekatere je to razjezilo

»Po skoraj treh letih tišine zaradi sodne zaplembe so naši zvonovi svobodni. Da lahko zopet oznanjajo vsem ljudem dobre volje utrip naše župnije. Naj ti zvonovi skupaj oznanjajo vsemu kraju, da tukaj živijo dobri ljudje, ki znajo stopiti skupaj in znajo ohraniti sveta izročila svojih dedov ter jih posredovati novim generacijam. Hvala vsem 678 podpisnikom, ki so podpisali peticijo za vrnitev zvonjenja v Dolini.« Tako so sredi aprila, ko so že potekala izredna vzdrževalna dela v zvoniku, sporočili iz Župnije Dolina pri Trstu, ki jo vodi škofov vikar v pokoju Ettore Carlo Malnati. Zvonove je bil...