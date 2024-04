27-letnik pijan v drevo: neregistriran avto uničil in se poškodoval

V nedeljo zvečer se je na Poganški ulici v Novem mestu voznik zaletel v drevo. Na kraju so posredovali gasilci in reševalci, policisti pa so zalotili 27-letnega voznika brez vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran avto, ki je bil v nesreči popolnoma uničen, rezultat preizkusa alkoholiziranosti pa je pokazal 0,61 mg/l alkohola v izdihanem zraku. V nesreči se je lažje poškodoval, policisti pa bodo zanj napisali več plačilnih nalogov zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov.