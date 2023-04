Zgodilo se je pričakovano, vstopnice za spektakel v Stožicah praktično razprodane

Tekma med reprezentancama Slovenije in Grčije, ki se bo 2. avgusta ob 20.30 zgodila v ljubljanski stožiški dvorani, je praktično razprodana, razlog pa je verjetno iskati tudi v tem, da se na parketu pričakuje spopad NBA-zvezdnika Luke Dončić in Janisa Andetokumba. Na spletnem mestu, kjer prodajajo vstopnice, so (trenutno) na voljo zgolj še tiste, ki vam prinesejo sedež ob igrišču, vendar tudi precej praznejši žep – zanje boste odšteli 400 oziroma 450 evrov. Najcenejše vstopnice so sicer stale 15 evrov.

V manj kot dnevu vstopnice praktično razprodane

Naj še dodamo, da so s prodajo vstopnic za spektakel, kot ga označuje Košarkarska zveza Slovenije, začeli v četrtek ob 17. uri. A nekateri so imeli možnost vstopnice dobiti že prej: predkupno možnost nakupa vstopnic so lahko izkoristili najzvestejši navijači, to so tisti, ki so prek spleta kupili vstopnico za februarsko kvalifikacijsko tekmo med Slovenijo in Izraelom v Kopru.

Spopad z Grki je pripravljalna tekma pred svetovnim prvenstvom, ki se bo od 25. avgusta do 10. septembrom odvijalo v Indoneziji (Džakarta), na Japonskem (Okinava) in na Filipinih (Manila).

Mimogrede: dva dni kasneje bo povratna tekma v Atenah.