ZDA osvojile zlato v drami na olimpijskih igrah

Košarkarji ZDA so v finalu olimpijskega turnirja premagali Francijo z 98:87. To je njihova sedemnajsta zlata medalja na olimpijskih igrah, skupno pa jubilejna dvajseta. Bron so osvojili Srbi, ki so bili boljši od aktualnih svetovnih prvakov Nemcev s 93:83.

Američani, ki so v Pariz prišli z zvezdniško zasedbo iz lige NBA, ki jo košarkarski strokovnjaki primerjajo s prvim sanjskim moštvom iz Barcelone 1992, so petič zapored osvojili zlato medaljo. Za ZDA je bila to 36. zmaga na zadnjih 37 tekmah na olimpijskih igrah. Edini poraz v tem času so doživeli v predtekmovanju prejšnjih iger v Tokiu proti Franciji. Prav njo so nato premagali v finalu. Francija je četrtič igrala v finalu olimpijskih iger in doživela četrti poraz. Vsakokrat so jo premagali prav Američani.

Najboljši posameznik pri ZDA je bil Stephen Curry s 24 točkami in štirmi ključnimi trojkami v zadnjih treh minutah tekme. Po 15 točk sta dodala Kevin Durant in Devin Booker. Za Francijo sta največ točk dosegla Victor Wembanyama (26 točk) in Yabusele Guerschon (20).

Za Srbijo, ki je v polfinalu izgubila z ZDA z 91:95, je to druga olimpijska medalja po srebru 2016 v Rio de Janeiru. Obenem se je Nemcem oddolžila za poraz v lanskem finalu svetovnega prvenstva.