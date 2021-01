Wijk aan Zee, šahovski Wimbledon

ni podpisa

V nizozemskem obmorskem mestecu Wijk aan Zee se v soboto začenja eden najbolj tradicionalnih superturnirjev, ki za najboljše igralce na svetu običajno predstavlja tekmovalni uvod v novo šahovsko leto. Tokratna izvedba je že 83. in bo izpeljana kljub sila neugodnim okoliščinam, ki so povzročile odpoved večine najmočnejših turnirjev v zadnjem letu. Spomnimo, da smo elitne igralce s svetovnim prvakomna čelu zadnjič lahko videli v živo v prvi polovici oktobra na turnirju šesterice v norveškem Stavangerju. Brez prilagoditev in omejitev pa tokrat kljub vsemu seveda ne bo šlo. V Wijk aan Zeeju se je v vsej zgodovini tega prestižnega turnirja zvrstila večina najboljših igralcev. Rekorder po številu zmag je aktualni svetovni prvak Carlsen, ki je osvojil sedem lovorik in bo ponovno prvi favorit.Zagotovo bo tudi zelo motiviran, da potrdi ta status po nizu bolj ali manj neuspešnih predstav na spletnih turnirjih v zadnjem času in predvsem po tem, ko mu na tem prizorišču lani ni uspelo zmagati. Z drugim mestom je namreč končal v senci svojega zadnjega izzivalca, ki je svetovnega prvaka pustil za seboj za celi dve točki. To je bila ena najboljših predstav v bogati zgodovini turnirja in Američan si zagotovo tudi letos želi tovrstnega scenarija. Poleg Caruane bosta nastopila še dva udeleženca prekinjenega kandidatskega turnirja, ki bo predvidoma do konca izpeljan v prvi polovici letošnjega leta in bo tako končno dal ime Carlsenovega naslednjega izzivalca. To sta domačinin Francoz, ki je pred nadaljevanjem eden od dveh vodilnih.Vzdržljivost poleg izkušenjTem in še nekaterim drugim uveljavljenim imenom se bo poskušala postaviti po robu mlajša generacija, ki si počasi, a zanesljivo utira pot v svetovni vrh. Na čelu slednje je v Iranu rojeni, ki se je kljub rosni mladosti že prebil med najboljših dvajset na ratinški lestvici. Firouzja bo šele letos dopolnil sedemnajst let in bo najmlajši udeleženec turnirja. V Wijk aan Zeeju je sicer debitiral že lani in bil na začetku povsem v ospredju, a mu je nato v nadaljevanju zmanjkalo moči. Gre namreč za enega najdaljših superturnirjev, saj je na sporedu kar 13 krogov in zato poleg izkušenj veliko šteje tudi vzdržljivost nastopajočih. Privlačna zasedba in pomanjkanje drugih dogodkov za pravimi šahovnicami tako zagotavljata, da bodo oči javnosti povsem osredotočene na šahovski Wimbledon.