V kaotičnem sprintu etapa Senechalu, Mezgec četrti

Francoz Florian Senechal je presenetljivi zmagovalec 13. etape na kolesarski dirki po Španiji od Belmeza do Villanueve de la Serene (203,7 km). Drugo mesto je zasedel Italijan Matteo Trentin, tretje še en Italijan Alberto Dainese, četrto pa najboljši Slovenec Luka Mezgec.



Čeprav je v skupnem seštevku prva deseterica zadržala položaje, je prišlo do časovnih razlik v kaotičnem sprintu z nekaj tehničnimi ovinki.



V ospredju je namreč ekipa Deceuninck-Quick-Step, za katero dirka Senechal, tako močno pospešila, da je povsem razbila glavnino, zaradi predrte zračnice pa ni mogel sprintati njihov zvezdnik Fabio Jakobsen. Nizozemec je na težave naletel dober kilometer pred ciljem.



»Pojma nimam, kaj se je zgodilo. Opravili smo super delo za Fabia, potem pa mi je po radiu dejal, da ima predrto zračnico in da moram zaradi razbite glavnine sprintati jaz. Ostal sem miren in v zadnjih 100 metrih dal vse od sebe,« je dejal 28-letni Senechal, dobil je tretjo dirko v karieri in prvo na tritedenskih pentljah.



V zaključku se je dobro znašel tudi Mezgec (BikeExchange), ki je prav tako na poti do cilja "izgubil" kapetana, Avstralca Michaela Matthewsa. Na koncu je 33-letni Kranjčan za zmagovalcem zaostal tri sekunde in dosegel najboljšo uvrstitev na letošnji španski pentlji. Zaradi razlik v zaključku se ni mogel priključiti najboljšim trem, dobil pa je sprint naslednje šesterice na cesti.



Slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je ciljno črto prečkal kot 25. z 11 sekundami zaostanka. V skupnem seštevku ostaja na tretjem mestu.



Enaintridesetletni Kisovčan za vodilnim Norvežanom Oddom Christianom Eikingom (Intermarche-Wanty-Gobert) še naprej zaostaja 1:56 minute. Drugi je Francoz Guillaume Martin (Cofidis), ki ima 58 sekund zaostanka za Norvežanom.



Glavni trije Rogličevi tekmeci so uvrščeni za njim. Španec Enric Mas zaostaja 2:31 minute, Kolumbijec Miguel Angel Lopez (oba Movistar) 3:28, Avstralec Jack Haig (Bahrain Victorious) pa 3:55 minute. Pet sekund je danes pridobil Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki pa z zaostankom 4:41 ostaja na skupnem sedmem mestu.



V etapi je Jan Polanc (UAE Team Emirates) ciljno črto prečkal kot 53. z zaostankom 30 sekund, Jan Tratnik (Bahrain Victorious) pa je zaostal 1:02 in bil v etapi 79.



V skupnem seštevku je Polanc zadržal 17. mesto, le da zaostanek za vodilnim znaša 13:37. Mezgec je pridobil eno mesto in je 97. (1:36:49), Tratnik pa je ostal na 138. mestu (2:03:08).



V najdaljši etapi letošnje španske pentlje razen nekaj bočnega vetra in posledično manjših razlik v glavnini pravih pretresov ni bilo. Glavnina je od samega začetka v ospredje spustila tri domače kolesarje in jih ujela 30 km pred ciljem.



Nato so se sprinterske ekipe borile za najboljši položaj, tokrat pa so člani Deceuninck-Quick-Stepa zelo močan tempo, ki mu številni dobri sprinterji niso mogli slediti.



V soboto bo na vrsti zahtevna gorska etapa od Don Benita do vrha na vzponu Pico Villuercas. Zadnji vzpon v 14. etapi je dolg 14,5 km s povprečnim naklonom 6,2 odstotka.



Zanimiv preizkus bo za kolesarje prišel že 70 km od cilja, ko se bodo spopadli z zelo strmim klancem Puerto Collado de Ballesteros. Gre za 2,8 km dolg vzpon s povprečnim naklonom kar 14 odstotkov. Na določenih mestih se cesta pokonci postavi z nakloni nad 20 odstotkov.

