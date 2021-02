Sijajen začetek prvenstva: Anamarija že ima kolajno!

Najboljša slovenska športnica Anamarija Lampič je na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu že osvojila kolajno. Kljub zelo težkim spomladanskim razmeram, v katerih je ves čas tekla bolj v ozadju, je v ključnih trenutkih pritisnila na plin in se dokopala do brona. To je za mlado slovensko tekačico prva medalja na velikih tekmovanjih.



Lampičeva je bila v kvalifikacijah 14., v finale pa se uvrstila skozi šivankino uho kot srečna poraženka. Tudi v finalu je večinoma tekla bolj v ozadju, toda v ciljni šprint prišla na četrtem mestu in začel se je napad na kolajno. Tik pred ciljno črto se je borila tudi za srebro, ki ga je ji je za tri stotinke sekunde speljala Norvežanka Maiken Caspersen Falla. Zlato je osvojila Švedinja Jonna Sundling.



Več sledi ...

Komentarji: