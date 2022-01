Reprezentant se je sredi tekme zgrudil in se začel nenadzorovano tresti (VIDEO)

Reprezentančni branilec Malija in katarskega Al Vakraha Ousmane Coulibaly se je med tekmo proti Al Rajanu zgrudil na igrišču. Za nameček se je začel še nenadzorovano tresti na tleh, vendar so ga stabilizirali in je še živ.

Takoj so mu na pomoč priskočili igralci obeh ekip, kmalu je prišla zdravniška ekipa in ga začela oživljati. Za Coulibalyja se je pred tremi leti, ko je igral za atenski Panatinaikos, govorilo tudi, da namerava prestopiti v zagrebški Dinamo.

Jokali vsi na igrišču

Tik pred novim letom so v enem tednu umrli kar štirje nogometaši. V Omanu se je pred tekmo med moštvoma Muskat in Al Suvajk med ogrevanjem zgrudil 29-letni omanski nogometaš Muhaled Al Rakadi. Zaradi zastoja srca so ga oživljali na igrišču, nato odpeljali v bolnišnico, od tam pa so po nekaj urah sporočili, da ni preživel. Preminili so še 23-letni Hrvat Marin Čačić (na treningu se je onesvestil, padel v komo in umrl v bolnišnici), 30-letni Alžirec Sofiane Loukar (umrl v bolnišnici, kamor so ga odpeljali, ko se je onesvestil med tekmo) in 24-letni Egipčan Ahmed Amin (kmalu po treningu).