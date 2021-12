Nogometaš se je zgrudil med ogrevanjem, jokali so vsi na igrišču (VIDEO)

Še preden se je začela tekma nogometnega prvenstva v Omanu med moštvoma Muskat in Al Suvajk so nogometaši obstali v šoku. Med ogrevanjem se je namreč zgrudil 29-letni omanski nogometaš Muhaled Al Rakadi. Zaradi zastoja srca so ga oživljali na igrišču, nato odpeljali v bolnišnico, od tam so po nekaj urah sporočili, da ni preživel.

Vsi nogometaši so bili ob tragičnem dogodku seveda močno šokirani, prav tako sodniki in drugo pomožno osebje.