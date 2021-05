Mura po spodrsljaju ogrozila uvrstitev v Evropo

Zapravili so nemogoče



Vse gre lahko po zlu

PrvaLiga Telekom Slovenija Olimpija 32 16 10 6 44:26 58

Maribor 32 15 11 6 57:38 56

Mura 33 15 11 7 44:25 56

Domžale 33 13 12 8 48:36 51

Koper 32 11 9 12 39:45 42

Bravo 33 9 14 10 35:35 41

Tabor 33 11 8 14 37:41 40

Aluminij 32 8 11 13 24:40 35

Celje 33 9 7 17 28:40 34

Gorica 33 6 8 19 23:53 26

Gorica boljša od Domžal Izidi 33. kroga 1. SNL – Gorica : Domžale 2:1 (Lamin Colley 8., Mathias Oyewusi 12.; Damjan Vuklišević 74.), Mura : Bravo 2:2 (Staniša Mandić 4., 42; Mustafa Nukić 63., 11-m, David Brekalo 86.), CB24 Tabor : Celje 0:1 (Matic Vrbanec, 8.), Olimpija – Maribor (večerna tekma), Koper – Aluminij (večerna tekma).

Najboljši strelci: 13 – Nardin Mulahusejnović (koper), 11 – Andres Vombergar, Đorđe Ivanović (oba Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale).

Pari 34. kroga: Maribor – Gorica, Aluminij – Mura, Bravo – CB24 Tabor (vsi 15. t. m.), Celje – Olimpija, Domžale – Koper (oba 16. t. m.).

Olimpijin peklenski spored Olimpija bije šampionsko bitko na prvenstveni in pokalni fronti. V sredo jo v derbiju Ljubljanske kotline čaka še polfinalni dvoboj proti Domžalam v gosteh, kjer je minulo sredo izgubila ligaški obračun z 0:2. V drugi polfinalni tekmi se bosta v četrtek pomerila Celje in Koper.

Nafta ustavila Radomlje Bitko za 2. mesto v 2. SNL in dodatne kvalifikacije za 1. SNL so močno zaostrile Brežice, Nafta pa je le ohranila upanje o napredovanju. Z minimalno zmago proti vodilnim Radomljam je hkrati preložila njihovo potrditev končne zmage. Izidi, 19. kola, za prvaka – Nafta : Kalcer Radomlje 1:0 (Oštrek), Brežice Terme Čatež : Roltek Dob 3:0 (Beciri, Petric, Felja), Vitanest Bilje : Triglav (Matić; Jakupović), Krka - Rudar (včeraj); vrstni red: Radomlje 47, Brežice 38, Krka in Dob po 36, Nafta 35, Bilje 31, Triglav 28, Rudar 22; za obstanek – Beltinci Klima Tratnjek : Šmartno 3:0 (Zeljković, Verunica, Katuša), Jadran : Fužinar Vzajemci 1:1 (Ahmetaj; Štravs), Drava : Krško 1:1 (Kryeziu; Pranjić), Brda : Primorje eMundia (včeraj); vrstni red: Jadran 23, Krško 22, Fužinar in Beltinci po 21, Drava 17, Primorje, Brda in Šmartno po 13.

Smola in spodrsljaj Mure, ki ne bo ponovila prejšnje sezone Celja. Soboške sanje o naslovu prvaka je v 33. krogu 1. SNL razblinil Bravo. Toda razplet z neodločenim izidom (2:2) bi lahko imel za Muro še hujše posledice: pred njo je namreč zdaj namesto bitke za prvaka borba za Evropo.bi jubilejno 200. tekmo na trenerskem stolčku Mure najbrž najraje pozabil. Ko bo na koncu sezone potegnil črto, se bo soočil z morda usodnim spodrsljajem v bitki za prvaka. Sreča v nesreči je, da so Goričani presenetili Domžalčane, ki bodo za Sobočane najnevarnejši za evropsko vozovnico.Po prvih 45 minutah so imeli črno-beli v nogah vse, kar so si želeli: po dveh golih spomladanskega osmoljencaso vodili z 2:0 in bili začasno na vrhu lestvice, na kateri so ujeli Olimpijo. Toda po 90 minutah so se njihove sanje o naslovu razblinile. Bravo je iz prekinitev zabil dva gola: najprej je po prekršku za enajstmetrovkoprvi mož Šiškarjevzanesljivo znižal zaostanek, nato pa je najboljši posameznik tekme, ki je pred tem izsilil omenjeni kazenski strel, v 86. minuti po podaji iz kota neoviran z glavo zabil žogo v mrežo.»Pridejo tekme, ko si tekmec ne priigra ničesar in osvoji točko. A to je tudi trenutek, ko mora vsak posameznik prevzeti odgovornost,« je za Televizijo Slovenija povedal razočarani Šimundža, ki sodi med najboljše trenerje v Sloveniji. Njegov evropski podvig in uvrstitev v šestnajstino finala evropske lige, v kateri je z Mariborom v skušnjave spravil tudi pozneje zmagovalca tekmovanja Sevillo, pa bosta najbrž še dolgo nedosegljiva za vse slovenske trenerje. Tudi s tujimi klubi, kaj šele s slovenskimi.Redki so trenutki, ko Šimundža dovoli nenadzorovano dirko, še redkejši so trenutki, ko njegovo moštvo napada tudi takrat, ko ima v nogah izid in premoč. Toda Sobočani in Šimundža so se v najbolj ključni tekmi ujeli v zanko čustev. Na lahek način priigrano vodstvo so še lažje zapravili. Mura se ni zaprla, ni igrala pragmatično, kot zna, kazen pa je bil izenačujoči gol. Še drugi iz »nič«, kot je ugotavljal po tekmi septembrski abrahamovec. Znašel se je v neprijetnem položaju.Tekme na robu meje, kot je nekdanji selektoroznačil soboške predstave, so pripeljale do negotove končnice. Muro, ki ima med ne zeleno-belimi ali vijoličnimi navijači največ nevtralnih privržencev, lahko boj za prvaka stane tudi uvrstitev v Evropo. Do konca bodo Sobočani igrali dve tekmi v gosteh in obe zelo težki, najprej v Kidričevem, nato v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu. Vmes jih čaka še ključna tekma s spomladi najboljšimi Domžalčani. Morda ne bo dovolj niti neodločen izid.Murino usodo v veliki meri kroji pokalni razplet. Evropo ji zagotavlja le zmagoslavje Olimpije ali Domžal. V primeru koprskega ali celjskega podviga pa bi morali biti Sobočani na lestvici pred Domžalčani. Paradoks je, da je Mura že tri tekme pred koncem izenačila lanski točkovni izkupiček, ko je prvenstvo zaključila na četrtem mestu in igrala v Evropi.