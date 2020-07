Moški servis? To so drugačni kilometri

Zlovešči virus v teh dneh kroji svet po svoje. Tudi športni utrip, seveda. Tako se je pred dnevi sfižila zamisel prirediteljev v Beogradu, da bi po moškem vzhodnoevropskem teniškem prvenstvu pripravili še mikavno različico tekmovanja v ženski konkurenci, kjer bi morala v ponedeljek med drugimi startati tudi Polona Hercog, vodilna slovenska teniška igralka na lestvici WTA. Toda na igrišču je ni bilo, tako kot tudi ne številnih drugih povabljenih igralk. Turnir se je resda začel, vendar v beograjskem uvodu ni bilo tako, kot so si sprva želeli prireditelji. Tako razplet jadranske turneje, na kateri so nekateri staknili okužbo koronavirusa, med njimi št. 1 svetovnega tenisa Novak Đoković, kot tudi zadnji dnevi poslabšanja zdravstvene podobe v tem delu Evrope so povzročili nekatere spremembe.



Štajerka je ostala pri svojem začrtanem treningu bodisi pod domačim Pohorjem bodisi na sosednjem Hrvaškem s trenerjem Željkom Krajanom, podobno kot drugi v tekmovalni karavani pa še ugiba, kdaj, kje in ali sploh se bo nadaljevala sezona najvišje ravni. »Vse skupaj je prav čudno. Podobno kot drugim športnikom se tudi še meni ni pripetilo, da bi tako dolgo čakala na program sezone. Vem, zdravje je prvo in najbolj pomembno. Sprva najbrž ni bilo nič narobe, da sem si privoščila nenačrtovan počitek, da si povrnem moč in oddahnem od potovanj, toda prav kmalu sem se lotila nadaljevanja treninga. Zavedam se, da je skrb za telesno moč in kondicijo zelo pomembna, zato sem pogosto v naravi, denimo v gorskem svetu, če pa ostanem doma, mi že vadba na stopnicah dobro dene,« nam je govorila 45. igralka svetovne lestvice, ko si je še mislila, da bo beograjska preizkušnja tista prva resna na tujem po dolgi prekinitvi. Ohranjajo tekmovalnost Tako pa je bila v tekmovalnem stiku le s slovensko teniško srenjo na nedavni ekshibiciji v Lukovici pri Domžalah. Zbrala se je smetana tenisa pri nas, le Katarine Srebotnik zavoljo okrevanja po poškodbi ni bilo v športnem parku blizu znanega kamnoloma. Prepletala sta se šport in zabava, Hercogova je bila v ekipi zmagovalne vzhodnoslovenske selekcije. »Vem, seveda to ni grand slam, toda vsi ohranjamo v sebi to tekmovalnost, srčnost, ko gre za zmago, zato smo se tudi tako razveselili uspešnega razpleta za našo ekipo,« je na koncu poudarila 29-letna Mariborčanka, ki ji je dež zadnji dan odnesel napovedovano lepo predstavo z zelo obetavno Kajo Juvan. Z njo se je pomerila v zanimivem boju mešanih dvojic, po koncu tekmovalnega sporeda pa je že v prvem večeru z njo opravila zanimiv trening. »Res mi je bilo fino z njo trenirati. Že med mešanimi dvojicami se je odrezala, res je obetavna igralka, veselila sem se prvega posamičnega dvoboja z njo, pa nama je dež, žal, prekrižal načrte,« je dejala Hercogova, ki je načrtovala skupni trening z ljubljansko najstnico že v Indian Wellsu, pa se je tudi tam zapletlo. Sicer je uživala tudi med mešanimi dvojicami, zelo redko se ji ponudi priložnost, da bi igrala na tej ravni, zanjo je izziv, tako kot tudi za Juvanovo, igra proti moškemu servisu. »To so res drugačni kilometri,« se nasmehne in razgrne dobro voljo, ker je bila spet v teniški družbi. Navajena je, dobro se počuti na igrišču in ob njem. Ob tem pa seveda ponovi, naj bo le zdravje, pa bomo spet igrali tenis kot nekoč.