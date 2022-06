FIBA ne bo ustavila Dragića in Dončića

Minuli dnevi so večkrat vznemirili slovensko košarkarsko javnost. Najprej ob vesti, da bo Goran Dragić 30. t. m. proti Hrvaški odigral poslovilno tekmo za slovensko reprezentanco. Nato v boju za vstopnice v dvorani Stožice, ki so jih razprodali v pičlih treh urah. Slednjič še ob dvomu, ali bodo slavljenec, Luka Dončić in Vlatko Čančar sploh lahko nastopili zaradi odprtih vprašanj pri zavarovanju pogodb igralcev iz lige NBA. A direktor izbrane vrste Matej Likar zagotavlja: »Nikakršne bojazni ni, da ne bi mogli nastopiti na spektaklu!«

Podobni zapleti imajo dolgo zgodovino. Že leta 2006 je kazalo, da so poglavje uspešno končali, ko je mednarodna zveza FIBA zahtevala od nacionalnih zvez, naj uredijo zavarovanja pogodbenega zaslužka za reprezentante evropskih klubov po zgledu tistih iz NBA. A razmere so se nato še večkrat spremenile zaradi različnih razlogov. Do leta 2018 je denimo zavarovalnino krila Košarkarska zveza Slovenije, ki je pred evropskim prvenstvom 2017 plačala za Gorana Dragića 15.000 dolarjev, nato pa je breme prevzela FIBA, a le za obdobje, ki ga je sama določila. Hkrati je za košarkarje iz lige NBA obveljalo, da lahko sodelujejo na reprezentančnih pripravah največ 28 vadbenih dni na leto.

»Drži, a tokrat so se stvari dodatno zapletle. Zaradi preložitve olimpijskih iger v Tokiu za eno leto so morali namreč zgostiti spored kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Letos poleti bodo tako na sporedu tri pomembna poglavja, na katerih bi lahko reprezentance tekmovale z vsemi najmočnejšimi aduti. Slovenija bo v tretjem kvalifikacijskem ciklu za SP igrala s Hrvaško 30. junija in s Švedsko 3. julija, od 25. do 28. avgusta bosta na sporedu prvi tekmi četrtega dela kvalifikacij, od 1. do 18. septembra pa jo v Nemčiji čaka evropsko prvenstvo, na katerem bo branila šampionski naslov,« je uvodoma pojasnil Matej Likar. Dodatna vprašanja se ponujajo kar sama in slovenska reprezentanca še zdaleč ni osamljen primer. V podobni zadregi so se našla vsa moštva z zvezdniki iz lige NBA. Bodo njihove vadbene dneve razdrobili na več majhnih etap? Bi FIBA in NBA sprejeli prekoračitev vadbenega limita ob soglasju igralcev in doplačilu KZS za dodatne dneve zavarovanja, tako kot počne za reprezentante iz evropskih klubov?

FIBA kaže na NBA, ta nazaj

»Zastavljamo si jih tudi mi že od spomladi 2020, a tri tedne pred tekmo s Hrvaško še nismo dobili odgovora. Še več: ne vemo, kdaj ga lahko pričakujemo. Pri Goranu so stvari manj zapletene, čeprav ima po izteku pogodbe z Brooklynom status prostega košarkarja. V miru se bo lahko pripravil na poslovilno tekmo, brez strahu pred kvoto 28 dni, hkrati pa bo ustrezno zavarovan. V drugačnem položaju sta Luka in Vlatko, saj nanju računamo tudi avgusta in septembra,« je potrdil direktor reprezentance.

Medtem ko se bo izbrana vrsta zbrala 15. t. m., bi se lahko Dončić in Čančar po trenutnem stališču FIBA pridružila soigralcem šele 27. t. m. Torej tri dni pred tekmo s Hrvaško, izpustiti bi morala tudi pripravljalno generalko z Italijo 25. t. m. v Trstu. »Da ne bi kršila pravil, bi lahko vadila le individualno v fitnesu. In če bo košarkar iz lige NBA igral za svojo državo že junija, se bo lahko začel celovito pripravljati na EP s svojo reprezentanco 8. avgusta, sicer štiri dni prej. FIBA je torej gladko ovrednotila avgustovski cikel kvalifikacij za SP kot nekakšne neuradne ogrevalne tekme in jih vključila v paket vadbenih 28 dni. A ponavljam, ne dvomim, da bodo Goran, Luka in Vlatko igrali v Stožicah, čeprav pri FIBA in NBA kažejo s prstom drug proti drugim,« je zagotovil Matej Likar.