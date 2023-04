Dvojna zmaga Slovenije v Planici

Slovenski skakalec Timi Zajc (455,1 točke) je zmagovalec zadnje tekme sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Pred 13.500 gledalci v Planici je na finalu najboljših 30 v svetovnem pokalu svetovni prvak za vsega desetinko točke premagal Anžeta Laniška. Tretji je bil Avstrijec Stefan Kraft (445,1).

Za 22-letnika iz Hramš, ki je v Planici pred slavim mesecem dni postal tudi svetovni prvak na veliki skakalnici, je bila to tretja zmaga v karieri. Prav vse je slavil na letalnicah. Na tekmah v Planici je sploh prvič stal na stopničkah za svetovni pokal.

Štirje Slovenci med šesterico

Zajc je kot že običajno ta konec tedna znova skočil z nižjega naleta na zahtevo glavnega trenerja Roberta Hrgote, v finalu kar z dveh mest nižje kot tekmeci. Poletel je 234 m in dobil kar 27,3 dodatne točke in zanesljivo prevzel vodstvo. Po tem skoku je bilo že znano, da bo tudi na tretji planiški tekmi slovenski skakalec na stopničkah. Japonec Naoki Nakamura je kot naslednji precej zaostal, tudi Kraft pa ni premagal Zajca in zaostal natanko deset točk.

Na vrhu sta bila le še dva Slovenca. Najprej je Domen Prevc (441) zaostal tako za Zajcem kot Kraftom s poletom dolgim 232 m. Lanišek je skočil 242 m, prejel tri dvajsetice, na koncu pa z najmanjšo možno razliko končal na drugem mestu.

Skupaj se je sicer v Planici od četrtka po podatkih organizatorjev zbralo 57.000 gledalcev.

Po bolezni se je za zadnjo tekmo vrnil tudi Žiga Jelar (429,1) in takoj ujel pravi ritem. Vključno s poskusno serijo je skakal zelo dobro, v finalu pa je po 236,5 m dolgim poletom s sedmega mesta napredoval na šesto. Lovro Kos (392,9) je v drugi seriji izgubil štiri mesta in zadnjo tekmo sezone končal na 20. mestu.

Skupni seštevek v poletih si je s tretjim mestom zagotovil Kraft, ki je izkoristil slabše polete Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda na zadnji postojanki svetovnega pokala.

Lanišek: Mesto na stopničkah zaslužil Kubacki

Veliki kristalni globus si je že nekaj tekem pred koncem zagotovil Norvežan Egner Granerud. Zbral je 2128 točk. Kraft je sezono končal s 1790 točkami, Lanišek pa je na tretjem mestu zbral 1679 točk.

Anže Lanišek je sezono končal kot tretji v svetovnem pokalu. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Kljub temu je Domžalčan v zadnjih tednih večkrat poudaril, da si je mesto na stopničkah zaslužil nesrečni Poljak Dawid Kubacki. Ta na zadnjih tekmah ni nastopil, potem ko v domovini skrbi za hudo bolno ženo.

Po koncu je Lanišek za RTV Slovenija podal še oceno sezone: »Vesel sem celotne sezone, pomirjen sem nad sabo. Lahko se le zahvalim vsem za podporo. Sezono smo lepo zaključili in upam, da bo to dalo zagon, da bomo naslednje leto še boljši, predvsem v pokalu narodov, v katerem lahko posežemo višje. Sezona je bila odskočna deska za naprej, hkrati tudi sezona učenja, imel sem težke preizkušnje, a vse dobro oddelal.«