Žiga Jelar v hudih bolečinah, vrniti se je moral domov

Po drugem mestu slovenskih skakalcev na ekipni tekmi v Lahtiju iz slovenskega tabora prihajajo slabe novice. Žiga Jelar je moral zaradi suma na bakterijsko okužbo zapustiti finski Lahti in se vrniti domov.

»Žal so bolečine premočne in fizična sposobnost prenizka za nastope na predzadnjem prizorišču. Po dopoldanskem obisku bolnišnice v Lahtiju smo se zaradi suma na bakterijsko okužbo odločili za povratek v domovino in okrevanje. Fantom želim veliko sreče in lepih uvrstitev,« je zapisal Jelar, ki upa, da si bo kmalu opomogel in bo nared za nastop na planiški velikanki.

V nedeljo bo ob 16. uri na sporedu posamična tekma, uro in pol prej pa bodo organizatorji izvedli še kvalifikacije.