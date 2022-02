Za našega športnika na OI zelo slabo poskrbljeno? Izvedeli smo, kako se počuti

Najboljši slovenski deskar na snegu in lastnik treh olimpijskih odličij Žan Košir še naprej ostaja v izolaciji, potem ko so mu po prihodu v Pekingu odkrili okužbo na koronavirus. Upanje za njegov nastop, ki je na sporedu 8. februarja, sicer še tli, a za zdaj negativnega testa, s katerim bi lahko prekinil izolacijo, še ni dočakal.

»Stanje ostaja nespremenjeno. Žan se počuti dobro, je brez simptomov, a vendar še ni negativen na virus, zato ostaja v izolacijskem hotelu. Okužbo preboleva dobro, brez posebnih težav,« so o njegovem zdravstvenem stanju sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

V zadnjih dneh so se v medijih pojavile informacije, da je za Koširja v posebnem izolacijskem hotelu zelo slabo poskrbljeno. Kot je poročal Siol, ni imel niti dostopa do spleta, dobival je mrzle obroke, da o razmerah za trening niti ne govorimo. O tem so iz OKS sporočili naslednje: »Izolacijski hotel na začetku ni bil idealen, a stvar se je izboljšala, ko je vodstvo OKS pritisnilo na Mednarodni olimpijske komite in doseglo, da so se nekatere stvari spremenile. Žan ima tako telefon kot internet. Uspelo se nam je dogovoriti, da mu dostavimo tudi telefon uradnega partnerja Samsung, ki ga prejmejo vsi olimpijci ob prihodu. Uredili smo mu tudi kitajsko kartico, da lahko brez težav dostopa do interneta.«

Dodali so še, da mu dnevno nosijo dodatne obroke hrane in morebitne stvari, ki mu manjkajo ali bi jih želel. V izolaciji je tudi njegov serviser Darko Centrih, ki se prav tako počuti dobro in je še vedno brez simptomov.

Košir bi moral na petkovi otvoritveni slovesnosti nositi slovensko zastavo, kot zastavonoša ga bo zamenjal njegov reprezentančni kolega Rok Marguč.