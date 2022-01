Smo ostali brez zastavonoše? Žan Košir v izolacijo

Slovenska olimpijska reprezentanca je ob četrtkovem prihodu v olimpijsko vas Džangdžakov (Zhangjiakou) Kitajskem ostala brez alpskega deskarja Žana Koširja. Kot poroča Delo je bil Košir skupaj ss serviserjem Darkom Centrihom pozitiven na okužbo s koronavirusom. Za Koširja je to zagotovo veliko razočaranje, saj bi moral 4. februarja na odprtju iger skupaj z Ilko Štuhec nositi slovensko zastavo.

»Ob prihodu na Kitajsko je ekipa sledila protokolom organizatorjev ter opravila vse postopke, med drugim tudi obvezno testiranje na koronavirus. Včeraj zvečer smo od organizatorjev prejeli obvestilo, da je bil med pozitivnimi potniki tudi Žan Košir. Vodstvo olimpijske reprezentance je sledilo navodilom organizatorja ter športnika izoliralo. V poznih večernih urah je sledil ponovni test, ki je danes ob 10. uri zjutraj po lokalnem času potrdil okužbo z novim koronavirusom,« so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS).

Ni še vse izgubljeno

Koširja so po protokolu namestili v hotelu, ki je namenjen izolaciji športnikov, opremljen je z internetom, telovadnico, prostori za športnike in prostoročnimi aktivnostmi. Športnik mora ostati v izolaciji, če ne kaže simptomov, dokler dva PCR-testa ne pokažeta negativnega izvida v razmiku najmanj 24 ur. Pri OKS dodajajo še, da se Košir počuti dobro in da ne kaže simptomov. Rezultatov ponovnega testa pa še niso prejeli.

Košir je med najuspešnejšimi slovenskimi zimskimi olimpijci. Leta 2014 je iz Sočija prinesel srebro v paralelnem slalomu in bron v paralelnem veleslalomu. Na oder za zmagovalce se je povzpel tudi v Pjongčangu leta 2018, ko je bil tretji na paralelnem veleslalomu.